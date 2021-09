Ein Kommentar

Auch in Gladbeck leben zehntausende Ratten. Zumeist zeigen sich die ungeliebten Nager den Menschen nicht, aber in Schultendorf sieht das schon seit geraumer Zeit anders aus. An der Strickholtstraße haben Anwohner die Tierchen mit den langen Schwänzen schon in den Sandkästen in den Hausgärten gesehen.

Das haben besorgte Anwohner auch der Stadt Gladbeck mitgeteilt. Verbunden mit dem Hinweis, das die Ratten möglicherweise von einem Kanalschaden unter der Fahrbahndecke profitieren. Aber erst, nachdem unsere Redaktion im Rathaus nachfragte, stellte eine Tiefbaufirma so genannte "Pylonen", also Leitkegel, an der Schadensstelle auf. Dann geschah wieder vier Wochen nichts. Also rief einer der Beschwerdeführer bei der Baufirma an und fragte nach dem Stand der Dinge. Der Anruf zeigte eine verblüffende Wirkung: Nur kurze Zeit später waren wieder Bauarbeiter vor Ort und entfernten die "Pylonen".

War es das etwa schon? Bekämpft man jetzt so Ratten? Die Stimmung an der Strickholtstraße jedenfalls ist nicht besser geworden.