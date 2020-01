Eine Überraschung ist das nicht: Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung hat die DKP Gladbeck beschlossen, erneut ihren Ratsherren Gerhard "Gerd" Dorka in das Rennen um das Bürgermeisteramt zu schicken.

Bereits seit dem Jahr 2004 ist Dorka Mitglied des Gladbecker Stadtrates. Seine politischen Schwerpunkte sieht der berufliche als Rechtsanwalt tätige 64-jährige in den Bereich "Soziales" und "Wohnen". Zudem gehört er zu den Mitbegründern der ersten Anti-A-52-Initiative in Gladbeck. Nach wie vor steht der DKP-Politiker die Forderung, anstatt des Ausbaus der B 224 zur A 52 einen attraktiven und vor allen Dingen kostenlosen ÖPNV einzuführen. Einsetzen möchte sich Gerd Dorka für das komplette Verbot von "Energiesperren", die in Gladbeck allein im Jahr 2019 in rund 600 Fällen verhängt wurden. "Unerträglich hoch," findet Gerd Dorka. Zu seinen weiteren Zielen gehören die Abschaffungen der Sanktionen für Hartz IV-Bezieher und der Ausbau des Kindertagesstätten-Angebotes, damit auch Gladbeck endlich die gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann. Und Bildung, von der Kindertagesstätte bis zur Hochschule, muss nach Ansicht des DKP-Bürgermeisterkandidaten "grundsätzlich kostenfrei" sein.

Gerd Dorka ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit ist er bis heute in der Altherren-Fußballmannschaft von Preußen Gladbeck am Ball. Und falls es die Zeit zulässt, genießt er die Wochenend-Abende mit einem guten Buch und dazu einer guten kubanischen Zigarre.

Übrigens: Nach den Jahren 2004 und 2014 steht Gerd Dorka somit die dritte Kandidatur um das Gladbecker Bürgermeisteramt bevor.