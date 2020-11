Ursprünglich sollte die Wahlzeit der Personalräte im Land NRW nach dem Landespersonal- vertretungsgesetz (LPVG) am 30.06.2020 (Ablauf der gesetzlichen Wahlzeit) enden. Aufgrund der Corona-Krise hatte der Landtag im Frühjahr jedoch beschlossen, dass die Wahlzeit der amtierenden Personalräte verlängert wird. Aus diesem Grunde hatte der bei der Stadtverwaltung gebildete Wahlvorstand entschieden, die Personalratswahl zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Vor wenigen Tagen war es nun soweit: Die Stadtbediensteten waren aufgerufen, in getrennten Wahlgängen für die Beamtinnen und Beamten einerseits und für die Tarifbeschäftigten andererseits ihre Vertretung zu wählen. Dabei war die Wahlbeteiligung von knapp 60% in dieser Corona-Zeit vergleichsweise hoch. Bei den Beamtinnen und Beamten konnten die Kandidatinnen und Kandidaten der Gewerkschaft ver.di alle drei der zu vergebenen Sitze erringen. Die Gewerkschaft komba ging hier zum wiederholten Male leer aus. Für den Tarifbereich waren zehn Beschäftigte zu wählen. Auch hier war das Votum der städtischen Beschäftigten deutlich: Zukünftig belegen neun ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten die Personalratssitze, ein Sitz ist an die konkurrierende Liste des komba gegangen.

Insgesamt besteht der bis zum 30.06.2024 amtierende Personalrat damit aus 12 ver.di-Mitgliedern und einem komba-Mitglied.

In der konstituierenden Sitzung am 20.11.2020 wurde Bertram Polenz erneut zum Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt. Seine Stellvertreterinnen bleiben Rebecca Wesselborg und Kerstin Timm.