Klimaveränderung und die

Bedeutung von Stadtbrunnen

Die Innenstadt wird immer mehr zur Betonwüste und im Sommer zur Hitzeinsel,

für die Bürger.

Während andere Städte zusätzliche (Recklinghausen) Brunnen anstellen, werden die hier abgebrochen, abgestellt oder vergammeln lassen.

Jetzt schmoren sogar die Kinder in der Eistüte.

Phenolbrunnen auf der Hochstrasse, wurde abgebrochen

Goetheplatz Wasserwand, abgestellt, obwohl noch alles da ist.

Jovypark Wasserbecken, Sprudel abgestellt, vergammeln lassen, trocken.

Lambertistraße, meistens trocken, langweilige Betonplatte

Rathausplatz, meistens abgestellt

Brunnenmauer, ehemals am Rathauseingang, abgebrochen

Marktbrunnen; vergammelt, seit Jahren ungepflegt

Körnerplatz; die Kugel läuft, sehr beliebt

Kolpingbrunnen, zu betonierter Langeweile umgebaut, alle

Kleinspielgeräte abgebaut

Trinkbrunnen am Europaplatz, verschwunden, abgebrochen

So ergibt sich, neben den abgehackten Bäumen und zubetonierten Standorten, ein unerträgliches Hitzeklima in der Innenstadt.

Temperaturen, wie in Spanier von über 40grad sind es zwar noch nicht, aber es wird nicht besser.

Die Verantwortlichen hocken derweil, in Ihrer Villa im Grünen, am Stadtrand. Hier schmoren die armen Großfamilien in beengten Wohnungen. Lebensqualität geht anders.

Da werden Millionen für Prestigeobjekte verbraten und dann die notwendige Pflege eingespart.

Ein schöner Brunnen ist die Zierde der Stadtgestaltung, im Freiraumbereich.

Auch geschichtlich waren Brunnen oder Quellen stets das Zentrum urbaner Entwicklungen.