Neu formiert hat sich nun nach der Kommunalwahl im September die Ratsfraktion der Gladbecker CDU.

Für die Mitglieder der Fraktion standen jetzt die Wahlen des Fraktionsvorstandes an. Den Vorsitz übernehmen wird demnach weiterhin Peter Rademacher, dem mit Christian Enxing aber ein neuer Stellvertreter zur Seite steht. Ebenfalls im Fraktionsvorstand vertreten sind Ulrich Namyslo (Schatzmeister), Kathrin-Elisabeth Wischnewski (Pressesprecherin) sowie Christopher Kropf (Beauftragter für Digitalisierung und Neue Medien).

Der bisherige Vorsitzende Dietmar Drosdzol soll für seine Partei Stellvertretender Bürgermeister werden, weshalb Drosdzol damit kraft seines Amtes ebenfalls dem Fraktionsvorstand angehört.

Fraktionsvorsitzender Peter Rademacher gratulierte allen Gewählten und sagte, er freue sich bereits auf eine gute Zusammenarbeit in der Fraktion als auch im Vorstand.

Und Rademacher zeigte sich sogleich kämpferischen: „Die CDU-Ratsfraktion hat viele neue Gesichter. Gemeinsam mit den bisherigen Ratsmitgliedern sind sie bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben eine höchst motivierte Mannschaft, die die Arbeit in den Gremien der Stadt in der kommenden Wahlperiode aufnehmen will. Wir werden uns aktiv und kreativ für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt in die Stadtpolitik einbringen. Mit der CDU-Ratsfraktion ist zu rechnen!“, so Rademacher wörtlich.

Rademacher betonte, die CDU wolle als Fraktion unter anderem die Themen Sicherheit und Ordnung, der Schulvielfalt, der Digitalisierung, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts besonders in den Fokus nehmen. Aner auch die Senioren-, Familien- und Jugendpolitik sollen nicht zu kurz kommen.