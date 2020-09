Am Nachmittag des 14. September (Montag) kam es zum Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Buersche-/Bülser Straße in Gladbeck-Ost.

Auf Grund des Alters konnte die Anlage nicht neu gestartet werden, so dass keine Inbetriebnahme mehr möglich war/sein wird. Zwischenzeitlich wurde das Tempo auf 30 km/h reduziert.

Wie aus dem Rathaus gemeldet wird, muss nun eine eine neue Ampelanlage installiert werden. Bis diese Arbeiten ausgeführt werden können, wird vorübergehend eine Baustellenampel den Verkehr regeln.