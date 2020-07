Die neue Brücke an der Beethovenstraße in Zweckel kann bald wieder befahren werden. Der neue nördliche Gehweg steht den Fußgängern und Radfahrern bereits seit einigen Tagen wieder zur Verfügung. Geplant ist die komplette Freigabe nun nach rund anderthalb Jahren Bauzeit für Ende August, wenn die ausstehenden Restarbeiten abgeschlossen sind.



In der nächsten Woche werden ab Montag, 3. August, die Asphaltarbeiten an und auf der Brücke durchgeführt. Direkt im Anschluss wird die Fahrbahndecke der Beethovenstraße erneuert. In diesem Zuge werden auch Arbeiten an den beiden Mittelinseln an der Gluck-/Lortzingstraße sowie an der Händelstraße durchgeführt. Auch die Straßenabläufe und Kanaldeckel bringt die Stadt Gladbeck technisch auf den neuesten Stand.

Während der Arbeiten kann die Beethovenstraße nur eingeschränkt befahren werden. Für die Asphaltarbeiten wird die Beethovenstraße dann voraussichtlich zwischen dem 24. und 28. August tagsüber komplett gesperrt. Anlieger haben aber die Möglichkeit, ihre Grundstücke mit dem Auto von abends bis in die frühen Morgenstunden zu erreichen. Anschließend können die Beethovenstraße und die neue Brücke für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Parallel beginnt bereits die Wiederherstellung des Bahnhofsvorplatzes, ehe dann im September die Baustelle geräumt werden soll.