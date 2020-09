Die Blasenkrebsselbsthilfegruppe Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen und Gelsenkirchen-Horst informiert

Diagnose Blasenkrebs – Wie gehe ich damit um?

Gute Versorgung am Lebensende – Kann das in einem Hospiz sein

Einladung zum Erfahrungsaustausch im St. Antonius-Krankenhaus Bottrop am Mittwoch, 30. September 2020 um 15 Uhr

Die Blasenkrebsselbsthilfegruppe Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen und Gelsenkirchen-Horst des Selbsthilfebundes Deutschland Blasenkrebs e.V. informiert

Was können Menschen, die von der Diagnose Blasenkrebs betroffen sind, für sich selber tun? Wie können sie lernen, besser mit der Angst umzugehen? Über diese Fragen wollen wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch kommen, Informationen geben und zusammentragen, welche hilfreichen Strategien die Betroffenen selbst entwickelt haben.

Alles, was dem Gefühl von Unsicherheit entgegenwirkt oder die Bedeutung der ängstigenden Situation verringert, kann die Angst reduzieren und sie erträglicher machen. Für viele Menschen ist es sehr entlastend, wenn sie wesentliche Entscheidungen für die Zukunft getroffen haben. Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zu kümmern.

Gemeinsam werden Dipl.-Psychologin Frau Grüter und Chefarzt Prof. Dr. med. Bernhard Planz im Rahmen des Treffens der Blasenkrebsselbsthilfegruppe Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen und Gelsenkirchen (Vorsitzender Rolf Kickum, Koordinator Prof. Dr. med. Bernhard Planz) am Mittwoch, 30. September 2020 die Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema informieren: Gute Versorgung am Lebensende – Kann das in einem Hospiz sein?

Die Veranstaltung findet statt im Mehrzwecksaaal des St. Antonius-Krankenhauses in Bottrop. Sie beginnt um 15 Uhr. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, die geltenden Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten sowie ihre Anschrift zu hinterlegen.