Drei glückliche Gewinner hatten vor einigen Tagen die Möglichkeit sich von Stylistin Katja Krischel (Top Hair) fach- und typgerecht beraten zu lassen. Heike Speker, Natalie Raulf und Dirk Szafranek waren auch mit Feuereifer bei der Sache.

Eine der drei Gewinner, Natalie Raulf hatte sich hier beim Stadtspiegel beworben. Beim Vorgespräch mit Katja Krischel war sie auch direkt begeistert, von den Vorschlägen, die die Stylistin bereits im Vorfeld am Storyboard zusammengestellt hatte.

Warme Herbsttöne

Angefangen vom modischen Bob in warmen Brauntönen über die farblichen Stylingvorschläge in warmen Herbsttönen kam sie auch gleich in Shoppinglaune. In ihrer Bewerbung gab sie an, nie genau zu wissen, was man kombinieren kann und was zusammen passt

Gleich bei Stil Vest konnte man das vorher gesehene direkt in die Tat umsetzen. Nachdem das erste Outfit in schwarz keinen Anklang fand, kam mit der Hose im Glencheck-Muster das erste Teil ins Spiel, auf das man aufbauen konnte und wollte. Mit weißer Bluse und aktuell angesagter Strickjacke war das schon ein Hingucker. Als Katja Krischel den orangen Oversize Mantel aufstöberte, waren sich alle Begleiter einig: Hammer.

Glückliche Gesichter

Dazu kamen noch Sneaker in den passenden Farben und ein farblich abgestimmter warmer Schal und das Wow-Herbstoutfit war gefunden.

Allerdings folgte die Ernüchterung, da der Mantel mit 280 Euro das Budget sprengte. Doch nach einigem Hin- und Her rechnen, zahlte sie einen kleinen Obulus noch dazu und konnte das Geschäft von Stephan Ignatzy mit einem glücklichen Lächeln und einen tollen neuen Outfit verlassen.

Abschließend ging es weiter mit dem Styling in den Räumen von Top Hair, wo sie ihre Traumfrisur bekam, einen weich fallenden Bob mit angesagten Wellen im dunklen Cognacton, nach unten etwas heller.

Am Abend folgte der Empfang beim Schuhgeschäft "Auftritt" auf der Hochstraße, wo alle drei Gewinner bei Wein und Häppchen von der Weinhandlung Volmer ihre neuen Lieblingsstücke präsentieren konnten.

Für sie stand einstimmig fest, dass das ein ganz besonderer Tag für alle war, fotografisch begleitet von Fotografin Kerstin Ralis, so das alle auch noch schöne Erinnerungsfotos an diesen Tag bekommen.