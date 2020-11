Ein Kommentar

Das ging ja wohl schneller als erwartet: Schon in Kürze sollen die ersten Corona-Schutzimpfungen stattfinden. Und offensichtlich ist die Impfbereitschaft bundesweit recht hoch.

In ganz Deutschland müssen nun innerhalb kürzester Zeit Impfzentren "aus dem Boden gestampft" und vor allen Dingen geeignete Standorte gefunden werden. Für den Kreis Recklinghausen fiel die Wahl dabei auf den Konrad-Adenauer-Platz in der Kreisstadt.

Der Kreis Recklinghausen gehört bekanntlich zu den flächenmäßig größten Landkreises in Nordrhein-Westfalen. Dies bedeutet für impfwillige Bürger entsprechend lange Anreisen. Davon betroffen sind auch die Menschen in Gladbeck.

Wie aber kommen Personen, die kein eigenes Auto haben oder nicht mehr so gut zu Fuß sind, also auch Busse und Bahnen nicht nutzen können, nach Recklinghausen? Gibt es einen Fahrdienst für diese Gladbecker? Oder besteht für Gladbecker die Möglichkeit, sich in einer der kreisfreien Nachbarstädte Bottrop beziehungsweise Gelsenkirchen impfen zu lassen?

Fragen, die es unbedingt zu beantworten gilt.