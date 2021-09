Ein neues Problem macht seit geraumer Zeit dem "Zentralen Betriebshof Gladbeck" (ZBG) zu schaffen: Immer mehr Papier, Pappe und Kartonagen werden zur Abholung neben den blauen Papierbehältern abgestellt. Und das, obwohl die Behälter keineswegs komplett gefüllt sind.

Die Papierabfälle gehören aber nach der Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Gladbeck in die Papierbehälter. Die Papierbehälter selbst werden durch den ZBG gebührenfrei angeboten, daher ist dieser aber auch gezwungen, effektiv und kostengünstig zu arbeiten. Die Anzahl der Papierbehälter im Stadtgebiet dient dabei als Grundlage für eine effektive Tourenplanung.

Große Mengen an zusätzlichen Papierabfällen neben den Behältern machen diese Planung aber unmöglich. Zudem ist nasses Papier nur sehr schwer zu verladen.

Der ZBG bittet um Verständnis, dass künftig größere Mengen Papier und Kartonagen, die zur Abholung neben den Behältern bereitstehen, nicht mehr entsorgt werden.

Durch den ZBG können für die Entsorgung zusätzliche gebührenfreie Papierbehälter zur Verfügung gestellt werden. Diese können die Gladbecker telefonisch unter 02043-992799 oder per Mail an zbg@zb-gladbeck.de bestellen. Hier muss jedoch beachtet werden, dass die Behälter nur durch die Vermieter bestellt werden können.

Sollten keine weiteren Behälter gewünscht sein, können Papier und Kartonagen selbstverständlich gebührenfrei am Wertstoffhof an der Wilhelmstraße 61, 45964 Gladbeck angeliefert werden.