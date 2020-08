Die Stadt Gladbeck hat damit begonnen, die Benachrichtigungen für die anstehenden Wahlen am 13. September zu verschicken.

Dabei erhalten die die Gladbecker Wahlberechtigten bis zum 23. August einen gemeinsamen Wahlbenachrichtigungsbrief für die Kommunalwahlen und die Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr. Für die ebenfalls stattfindende Integrationsratswahl erhalten wahlberechtigte Personen eine separate Wahlbenachrichtigung.

Die Benachrichtigung sollte am Wahlsonntag zur Stimmabgabe in das Wahllokal mitgebracht werden. Sollte die Benachrichtigung verloren gegangen sein, ist die Teilnahme an der Wahl natürlich aber auch dieses Mal wieder gegen Vorlage des Personalausweises möglich.

Auch bei diesen Wahlen kann vorab per Brief gewählt werden. Die Briefwahlunterlagen können online, per Post oder persönlich im Briefwahlbüro beantragt werden. Selbstverständlich besteht dort auch wieder die Möglichkeit, sofort zu wählen. Eine telefonische Antragstellung ist grundsätzlich nicht möglich.

In der Wahlorganisation ergeben sich aufgrund des anhaltenden Corona-Geschehens insbesondere unter den Aspekten des Infektionsschutzes verschiedene Neuerungen. Dies betrifft auch das Briefwahlbüro, denn erstmals wird das Briefwahlbüro im Saal des Fritz-Lange-Hauses in Stadtmitte, Friedrichstraße 7, eingerichtet. Die örtlichen Gegebenheiten, so die Meldung aus dem Rathaus, würden die Umsetzung gleich mehrerer Schutzmaßnahmen ermöglichen. So wird es vor Ort voneinander getrennte und barrierefreie Ein- und Ausgangsbereiche geben, wobei der Eingang über die Friedrichstraße erfolgt. Im Zugangsbereich können Abstandsmarkierungen angebracht werden und das Personal des Briefwahlbüros kann den Zutritt steuern. Darüber hinaus steht unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln auch ein Wartebereich zur Verfügung und der Ausgang befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. Das Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung ist selbstverständlich Pflicht.

Das Briefwahlbüro ist vom 17. August bis 11. September montags bis mittwochs von 8 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr oswie samstags von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am letzten Freitag vor dem Wahlsonntag, also am Freitag, 11. September, ist das Briefwahlbüro von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wahlbüros (Tel. 02043-992371 und Tel. 02043-992456) zur Verfügung und ab Eröffnung des Briefwahlbüros die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter den Durchwahlen Tel. 02043-992001, 02043-992004 sowie 02043-992005.

Informationen zum Thema „Briefwahl“ sind darüber hinaus auch im Internet unter www.gladbeck.de eingestellt. Hier wird auch in wenigen Tagen der Online-Briefwahlantrag abrufbar sein.