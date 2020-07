Das konnte sich sehen lassen: Die Mannschaft von Guido Naumann hatte nichts verlernt, die Kondition stimmte auch, trotz Corona und Urlaubszeit. Die ca. 100 Zuschauer sahen am vergangenen Donnerstag gegen den in roten Trikots spielenden SV Wanne II bei schönstem Wetter einen sehenswerten Kampf. Ein Treffer der Gäste aus Herne-Wanne in der ersten Halbzeit motivierte die Zweckeler zu noch mehr Einsatzbereitschaft – und vor der Pause setzte Paul Schwers den Ball ins Netz der Gäste. In der 75. Spielminute wieder ein Gegentor, aber das konnte die Heimmannschaft kurz vor Spielende ausgleichen, Ahmet Cicek rettete die Situation. Der Trainer zeigte sich mit diesem Freundschaftsspiel und dem Unentschieden zufrieden: „So kampfstark kann es weiter gehen!“

Die Zuschauer verhielten sich vorbildlich und trugen sich in die Anwesenheitslisten ein. Eintrittsgeld verlangte der SV Zeckel nicht, dafür klingelten die Euros in der Spendenbox.

Foto: Braczko