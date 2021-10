Die Aufholjagd der Gegnerinnen schaffte es nicht zum Sieg: Die VfL-Handballfrauen siegten am 8. Oktober 2021 mit drei Toren Unterschied (29:26) gegen den Handballverein Sundern 1975.

In der ersten Halbzeit dominierten die Gladbeckerinnen das Feld in der Riesener-Halle, obwohl ihre Torjägerin Marlene Kaiser durchgehend geblockt wurde. In der zweiten Spielhälfte holten die Sauerländerinnen auf, aber die VfL-Torwartin Pauline Langanke parierte geschickt und entschlossen gegen die Angriffe und hielt ihren Kassen frei von Treffern.

Die roten Trikots dominierten das Spiel und holten mit starken Konterattacken den Sieg. Der VfL-Trainer Christoph Günther zeigte sich zufrieden. In den nächsten Wochen geht es weiter - unter anderem gegen den Tabellenletzten.

Text und Fotos: Peter Braczko