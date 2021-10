Ein Erfolg fehlte dem SV Zweckel nach drei Niederlagen, aber am vergangenen Sonntag (10. Oktober 2021) konnten die Fans jubeln. Der Gegner: Die Sportfreunde Stuckenbusch aus Recklinghausen.

Der SVZ zeigte trotz einiger Spielerausfälle, dass sie guten Fußball auf die Reihe bekommen. Zwei Mal ging der Ball, geschossen von Jan Schwers ins Netz des Stuckenbuscher Torwarts, ebenfalls zwei Treffer holte Tristan Oben-Stintenberg und ein Tor erzielte Mucahit Javuzaslan.

Insgesamt ein 5:1, das konnte sich sehen lassen – und das letzte Tor fiel zwei Minuten vor dem Spielende durch einen genialen Flugball von Jan Schwers.

Der Schiedsrichter Saban Cakar vergab in diesem knallharten Kampf zwei rote Karten an die Stuckenbuscher, darunter ein rüdes Foul an Jan Schwers.

Text und Fotos: Peter Braczko