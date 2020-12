Der Mut der Verantwortlichen hat sich gelohnt: Trotz aller Probleme, mit denen das Corona-Jahr 2020 aufwartet, wurde die schon traditionelle "Wunschbaumaktion" wieder ein großer Erfolg.

Dafür sorgten einmal mehr die Gladbecker Geschäftsleute Heike Funke (Laudenbach Reisen), Sandra Beckmann (Sandra Beckmann Haarexperten) Annegret Tarrach (Blumengeschäft Art of Flowers) und Peter Weis (Optik Rodewald).

Der Pandemie geschuldet war jetzt auch die Tatsache, dass die festliche Übergabe der Pakete im Foyer des Alten Rathauses an Bürgermeisterin Bettina Weist ausfiel. Vielmehr haben die vier Geschäftsleute die rund 200 Geschenkepakete direkt an die Mitarbeiter des städtischen Jugendamtes übergeben. Von dort aus wurden die Pakete an die zuvor ausgesuchten Kinder und Jugendliche weitergeleitet. Somit war sichergestellt, dass die Päckchen auch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum lagen.

"Es war immer ein schönes Bild, die vielen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum im Rathaus zu sehen", zieht Peter Weis eine durchaus positive Bilanz. "Aber unter den gegebenen Umständen war der Verzicht auf die Übergabe an die Bürgermeisterin die richtige Lösung, um auch hier Kontakte zu vermeiden." Annegret Tarrach ergänzt: "Die Hauptsache ist doch, dass die Geschenke rechtzeitig in den Familien ankommen."

Ein grosses Dankeschön von den Geschäftsleuten geht an die vielen Kunden, die sich wieder beteiligt haben und die Wunschbaumaktion überhaupt erst ermöglicht haben. Der Dank geht aber auch an die Mitarbeiter des städtischen Jugendamtes, die die Aktion schon seit Jahren tatkräftig unterstützen.