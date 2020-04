Beruflich gesehen ist Hikmet Süner zum Nichtstun verurteilt, denn im Zuge der Corona-Maßnahmen muss er seinen Friseur-Salon in Butendorf geschlossen halten. Doch das bedeutet nicht, dass der Friseurmeister und Vorsitzender des Vereins "Smile - das ist dein Tag" derzeit untätig ist.

"Es ist schon wahnsinnig, ws dieser kleine Virus mus uns macht. So viel Distanz zu meinen Mitmenschen hatte ich noch nie," berichtet Süner über selbst gemachte Erfahrungen. Aber nun könne er sich um Dinge kümmern, die ansonsten wohl weiterhin auf ihre Erledigung warten würden.

Und Hikmet Süner dachte auch an die vielen Senioren, die in Wohnheimen leben aufgrund der geltenden behördlichen Verfügungen keinen oder nur ganz selten Besuch empfangen dürfen. Weder von Familienangehörigen, noch von Freunden. Und schnell stand für Hikmet Sümer fest: "Wir müssen diesen Menschen etwas Nähe und Wärme schenken!".

Zunächst knüpfte der "Smile"-Vorsitzende Kontakt mit drei Senioren-Wohnheimen in Gladbeck. Gemeinsam mit den Gesprächspartnern im Seniorenzentrum Brauck, im Vinzenzheim und auch im Marthaheim kam man schnell überein, die Bewohner mit bunten Blumen-Frühlingsgestecken überraschen zu wollen.

Bedingt durch die aktuelle Situation wurden die Gestecke zentral in einem Blumenfachhandel an der Horster Straße in Butendorf vorbereitet und von dort aus zu den drei Einrichtungen geliefert. Dort übernahm das Personal die Blumengrüße, verteilte diese dann in den Zimmern, übergab den Bewohnern die Geschenke.

Ein Dankeschön gibt es von Hikmet Süner für die Mitglieder von "Smile". Denn ihrer Unterstützung sei es zu verdanken, dass derartige Aktionen überhaupt erst möglich seien.