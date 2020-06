Das DRK Gladbeck erhielt kurzfristig eine Unterstützungsanfrage zum Testen im Bereich CoVid19.

Die Testung sollte wieder in Gütersloh erfolgen und am Donnerstag, 25.06.2020 stattfinden. Schnell wurden ehrenamtliche DRKler gefunden die in den frühen Morgenstunden Richtung Gütersloh losfuhren. Es war wieder ein 14 Stunden Einsatz als die Gladbecker wieder erschöpft und müde in Gladbeck zurückkehrten. Im Gütersloh führte der Gladbecker Einsatzleiter das Team 21 aus Mitgliedern des DRK Gladbeck, DRK Siegen Nord, Bundeswehr und Dolmetscher. Gerade zu der sommerlichen Hitze ist das Tragen von Schutzbekleidung nicht gerade angenehm - aber es geht nicht anders.

Ohne Ehrenamtliche wären solche Einsätze nicht durchführbar.

Eigene Interessen zurückstellen, anderen Helfen und dies alles im Zeichen unserer Rotkreuzgrundsätze.

Vielen Dank dafür.

Ach ja - am Freitagmorgen (26jun20) startet das nächste Gladbecker Team nach Gütersloh.