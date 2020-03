Einen deutlichen Rückgang an Kunden hat in den letzten Tagen die "Gladbecker Tafel" in Gladbeck-Ost, Bülser Straße 145, verzeichnet.

Der Rückgang könnte mit Gerüchten zusammenhängen, wonach die "Tafel" aufgrund von Warenmangel die Abgabe an Bezugsberechtigt eingestellt hat. Tatsache ist, dass in einigen Städten die dortigen "Tafeln" ihren Betrieb haben einstellen müssen. Für die Gladbecker Einrichtung trifft dies aber in keinster Weise zu.

Die Ausgabe von Lebensmitteln an Bezugsberechtigte erfolgt also auch weiterhin montags und mittwochs ab 15.30 Uhr sowie freitags schon ab 15 Uhr.

Auch für den Bereich "Notversorgung" sei man gerüstet, so eine Sprecherin der "Tafel" zu unseren Redaktion.