Nach Erdbeben: DRK liefert Zelte und Hygienepakete nach Kroatien

Nach dem Erdbeben der Stärke 6,4 in Kroatien am 29. Dezember 2020 mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten schickt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hilfslieferungen auf den Weg. Unterstützt vom Auswärtigen Amt, liefert das DRK Hygienepakete für 1.500 Familien und 1.000 Säuglinge sowie 140 Familienzelte an das Kroatische Rote Kreuz und den kroatischen Zivilschutz.



Laut Medienberichten war das Erdbeben das stärkste in Kroatien seit 140 Jahren. Neben mehreren anderen zerstörten und beschädigten Gebäuden sind insgesamt auch vier Krankenhäuser von den Auswirkungen des Bebens betroffen.

Das Kroatische Rote Kreuz, die Schwestergesellschaft des DRK, hat über 100 Freiwillige und Mitarbeiter entsandt. Sie unterstützen die Behörden bei der Evakuierung, der medizinischen Notversorgung der Verletzten, dem Beseitigen von Schutt und dem Errichten von Notunterkünften für die betroffenen Menschen. Das DRK steht in engem Austausch mit dem Kroatischen Roten Kreuz, um ggf. auf weiteren Hilfsbedarf zu reagieren.