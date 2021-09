Ehrenamtliche Mitglieder der Rotkreuzgemeinschaften in Westfalen-Lippe e.V. sind auf vielen Gebieten tätig.

Besondere Leistungen werden aber auch von den ehrenamtlichen Rettungshundestaffeln erbracht. Den Hundeführern, den Rettungshunden und den Helfern und Helferinnen bei jedem Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit an 365 Tagen im Jahr.

DRK Notruf- und Service Zentrale Gladbeck

Auch die Einsatzaufnahme und Alarmierung sind wichtige Grundpfeiler für eine schnelle, professionelle Hilfe, die in den Händen der DRK-Disponenten der Gladbecker Notruf- und Service Zentrale liegt.



6 Such-Einsätze in 4 Tagen in vielen Orten

Am Samstag, 4.9.2021 um 21:28 wurde die Rettungshundestaffel Münster für einen Einsatz in Senden alarmiert. Um 22.19 Uhr kam der nächste Alarmanruf für einen Einsatz in Bad Sassendorf. Ebenfalls ein Einsatzauftrag für die Rettungshundestaffel aus Münster.

Am Sonntag, 5.9.2021 gegen 19:52 Uhr ging die Rettungshundestaffel LIppstadt-Hellweg in den Einsatz nach Warstein. Um 21:07 Uhr folgte die nächste Meldung für einen Mantrailereinsatz in Bochum-Wattenscheid. Hier erfolgte der Sucheinsatz durch die Staffel aus Krefeld.

Am Mittwoch, 8.9.2021 kam die nächste Alarmierung nach Düsseldorf für die Staffel aus Lippstadt-Hellweg und am Donnerstag, 9.9.2021 wurde ein Sucheinsatz in Bad Lippspringe durch die Gruppe aus Münster durchgeführt.

Vielen Dank an die Teams und für Ihren unermüdlichen Einsatz und an unsere Disponenten.