Die tatkräftige Unterstützung durch die Gruppe Süd der Gladbecker Jugendfeuerwehr hat es möglich gemacht: Noch vor dem Weihnachtsfest 2019 konnte der Gladbecker Verein "Smile - das ist dein Tag" den Herzenswunsch eines kranken Jungen erfüllen.

Neben vielen anderen Jungen und Mädchen gehörte Mitte Dezember auch der 14-jährige Elias zu den Teilnehmern der Weihnachtsfeier, die "Smile" für den "Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe" im Fritz-Lange-Haus an der Friedrichstraße ausrichtete (wir bereichteten bereits). Und hier erfuhr der "Smile"-Vorsitzende Hikmet "Hiki" Süner erstmals von dem großen Wunsch von Elias: Er wollte doch so gerne als Beifahrer in einem Lkw oder einem ähnlich großen Kraftfahrzeug mitfahren. Doch da gab es ein Problem, denn der Gesundheitszustand von Elias hat sich in jüngster Zeit immer mehr verschlechtert, er ist auf den Rollstuhl angewiesen, da er seine Beine nicht mehr bewegen kann.

Doch dies hielt Hikmet Süner nicht davon ab, noch am Tage der Weihnachtsfeier nach möglichen Unterstützern zu suchen, um den Wunsch von Elias erfüllen zu können. Und Süner wurde sprichwörtlich "vor der Haustür" fündig, denn die Gruppe Süd der Jugendfeuerwehr Gladbeck, die im Braucker Gerätehaus an der Welheimer Straße ansässig ist, signalisierte sofort Bereitschaft.

Nur wenige Tage später folgten dann Elias und dessen Pflegebruder, der krankheitsbedingt ebenfalls auf den Rollstuhl angewiesen ist, gemeinsam mit ihren Pflegeeltern der Einladung zu einem Besuch im Feuerwehr-Gerätehaus im Gladbecker Süden. Zur Begrüßung gab es für die Gäste in familiärer Atmosphäre erst einmal wärmenden Kakao und Gebäck, ehe bei einem kurzen Rundgang die Arbeit der Jugendfeuerwehr vorgestellt und alle Fragen der Besucher beantwortet wurden. Von besonderem Interesse war für Elias und dessen Pflegebruder natürlich die großen Einsatzfahrzeuge, die im Gladbecker Stadtsüden stationiert sind.

Und so war der Zeitpunkt für die eigentliche Überraschung gekommen: Stilecht bekleidet mit Einsatzjacken und -helmen der Feuerwehr nahmen Elias und seine Begleiter Platz im Mannschaftsraum eines großen Tanklöschfahrzeuges. Absoluter Höhepunkt war natürlich die Rundfahrt durch Brauck und die angrenzenden Stadtteile.

Ein dickes Dankeschön gibt es vom "Smile"-Vorsitzenden Hikmet Süner natürlich für die Jugendfeuerwehr Gladbeck-Süd und den Löschzug Brauck der Freiwilligen Feuerwehr, ohne deren Unterstützung die Erfüllung des Herzenswunsches von Elias nicht möglich gewesen wäre.