Die zurückliegenden Monate waren von der Corona-Pandemie gezeichnet. Und es waren schwere Monate, eine harte Zeit, die selbst gesunde, flexible und mobile Personen vor viele Probleme stellte.

Oft genug waren gute Nerven und jede Menge Geduld gefragt. Langeweile kam eigentlich selten auf, musste man sich doch erst einmal mit dem Homeschooling und dem Homeoffice auseinandersetzen.

Doch was ist mit den Menschen, die keine Aufgabe mehr haben und ihre Freizeit nicht sinnvoll nutzen konnten beziehungsweise können, um auf diesem Weg Lebensqualität zu gewinnen?

Diese Frage haben sich die Verantwortlichen des Gladbecker Vereins "Smile" gestellt und sind ganz schnell auf die Idee gekommen, eben den Menschen etwas Abwechslung und Freude zu schenken, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, einfach nur vor die Tür zu gehen, um etwas anderes zu sehen.

"Uns ist bewusst, dass Lebenszeit begrenzt ist. Mit jedem Tag verlieren wir wertvolle Lebenszeit, die wir dafür nutzen sollten, einfach nur glücklich und zufrieden zu sein, zu lachen und uns über das Leben zu freuen. Tun wir das nicht, so ist das ein wertvoller und zugleich verlorener Tag," erklärt der "Smile"-Vorsitzende Hikmet "Hiki" Süner.

Daher hatte "Smile" nun Damen und Herren, die im Seniorenzentrum Brauck leben, zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Das war das erste mal nach langer Zeit, dass diese Senioren wieder etwas unternommen haben.

Zunächst führte die kurze Reise per Kleinbus zum "Hof Schmücker" in Kirchhellen, wo bereits der Tisch mit verschiedenen köstlichen Kuchensorten und Kaffee gedeckt war. Eine persönliche Hofführung vom Eberhard Schmücker Senior gab es auch, bei der er über die Geschichte des Hofes zu berichten wusste. Und auch das Wetter meinte es an dem Tag gut mit den Gästen, so dass sie draußen das tolle Wetter genießen konnten.

"An dem Tag wurde mir wieder einmal bewusst, dass der Mensch nicht viel braucht, um zufrieden zu sein. Ein Kaffee, ein Stück Kuchen und ein schöner Ort mit netten Menschen - das ist alles, was an dem Tag gereicht hat, um in viele zufriedene Gesichter zu schauen," so Hikmt Süner abschließend.