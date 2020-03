Auf Bitten des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS NRW) konnten die 67 Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes in NRW in der vergangenen Nacht eine kurzfristig eingetroffene Lieferung von Atemschutzmasken an vorgegebene Krankenhäuser in ihren Kreisen und kreisfreien Städten verteilen.

Das Gesundheitsministerium NRW hatte die Ankunft der Masken avisiert, so dass alle Kreisverbände einen zentralen Umschlagplatz in Düsseldorf anfuhren und im Anschluss die Masken noch in der Nacht an die Krankenhäuser ihres Standortes übergeben konnten. Somit konnte innerhalb kurzer Zeit die flächendeckende Verteilung der Masken sichergestellt werden um die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort weiter zu gewährleisten.

Die Transportlogistik wurde von ehrenamtlichen Helfern des DRK möglich gemacht die allesamt kurzfristig alarmiert wurden und zum Einsatz kamen.

120 DRK Helfer im Einsatz

Das DRK war mit 120 Einsatzkräften aus gesamt Nordrhein -Westfalen in der Nacht im Einsatz.

Die Alarmzentrale des DRK Westfalen (DRK Gladbeck) stand im Backup für diesen Einsatz bereit.

Gerade das Ehrenamt ist die Stütze in solchen Notsituationen und dafür vielen Dank.