Gut gefüllt war einmal mehr der Saal im "Fritz-Lange-Haus" an der Friedrichstraße. Nach dort hatte das "Netzwerk Ehrenamt" zu seinem schon traditionellen "Jahresanfangstreffen" eingeladen.

In seiner Begrüßungsansprache legte Norbert Dyhringer, Gründungsmitglied und auch Sprecher des "Netzwerkes", beeindruckende Zahlen vor. Demnach sind in Deutschland rund 31 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig und 44 Prozent aller Deutschen im Alter über 14 Jahren engagieren sich freiwillig für das Gemeinwesen. Ähnlich sieht es nach den Ausführungen von Dyhringer in Gladbeck aus. Das hiesige "Netzwerk" sei vor 19 Jahren gegründet worden, werde seitens der Stadt nicht nur begrüßt, sondern auch tatkräftig unterstützt. Besonders erfreut zeigte sich der Netzwerk-Sprecher über die Entwicklung, wonach in den letzten Jahren der Anteil der ehrenamtlich Engagierten stetig gestiegen sei und zwar um stolze zehn Prozentpunkte.

"Viele ehrenamtlich Tätige kommen aus der gesellschaftlichen Mittelschicht, sind berufstätig und gut gebildet," wusste Dyhringer zu berichten. "Außerdem gibt es einen besonders starken Anstieg, nämlich um 17 Prozent, bei Schülerinnen und Schülern zu beobachten. Dies sollten wir in Gladbeck stärken in unseren Blick nehmen, wenn wir weitere Engagierte suchen."

Dankesworte für die ehramlich tätigen Bürger und natürlich auch für das "Netzwerk Ehrenamt" gab es von Bürgermeister Ulrich roland. Ohne diesen Einsatz, so Roland, würden viele Aufgaben in der Stadt "liegen bleiben", keine Betreuung erfahren.

Nach dem offiziellen Teil des Empfangs bestand für die Teilnehmer noch bis in den frühen Nachmittag hinein die Möglichkeit zum Gedankenaustausch und Gesprächen. Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, denn zur Stärkung wurde hausgemachter Grünkohl gereicht.