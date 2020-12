Ein Kommentar

Es wird leerer im Bereich der Gladbecker Fußgängerzone. Nun wird also auch die Filiale der Parfümeriekette Douglas an der Hochstraße Ende Januar 2021 ihre Pforten schließen. Und es geistern Gerüchte durch die Stadt, wonach noch weitere Filialunternehmen dem Standort Gladbeck in absehbarer Zeit den Rücken zukehren wollen.

Der Aderlass setzt sich also fort: An der Hochstraße stehen die Ladenlokale von Gerry Weber, der Deutschen Telekom und Peacock schräg gegenüber dem City-Center schon länger leer. An der Horster Straße geht es weiter mit Kodi, dem Geschenke-Lädchen und in ein paar Monaten mit der Wohnwelt Niessing.

Die Corona-Pandemie trägt zu dieser Entwicklung bestimmt bei, aber es werden auch Mietforderungen bekannt, die fernab jeglicher Realität liegen. Aber die "Goldenen Jahre", in denen XXL-Mieten einkassiert wurden, sind vorbei.

Dem Trend der leeren Ladenlokale können aber auch die Gladbecker Bürger sehr wohl entgegenwirken - indem sie durch Einkäufe vor Ort den lokalen Einzelhandel unterstützen und nicht noch den Online-Handel stärken.