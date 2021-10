HAGEN. Am Montag , 4. Oktober, leisteten drei Jugendliche gegen 02.00 Uhr Widerstand gegen die Polizei. Ein 13-Jähriger, ein 16-Jähriger sowie eine 17-Jährige hatten zuvor zwei Personen am Berliner Platz beleidigt und bedroht.

Die 42-Jährige und ihr 36-jähriger Freund riefen die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war zunächst lediglich der 13-Jährige anwesend. Er zeigte sich durchweg aggressiv und beleidigend, versuchte die Beamten zu bespucken und drohte mehrfach einen Widerstand an. Als sie ihn zur Wache bringen wollten, kamen der 16-Jährige und die 17-Jährige zurück zum Berliner Platz. Auch die beiden verhielten sich aggressiv. Sie ignorierten einen erteilten Platzverweis mehrfach und gingen immer wieder auf die Polizisten zu. Die Einsatzkräfte entschieden sich dazu, auch die beiden Heranwachsenden mit zur Wache zu nehmen.

Der 16-Jährige schlug und trat um sich und rief unter anderem "scheiß Bulle", "du bist ein Hurensohn" und "wärst du alleine, würde ich dich ficken". Auch die 17-Jährige versuchte mit Gewalt die Polizeibeamten zu verletzen und trat nach ihnen. Die 17-Jährige wurde später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, der 16-Jährige kam in eine Jugendhilfeeinrichtung, der 13-Jährige wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die 42-Jährige und der 36-Jährige erstatteten eine Anzeige.