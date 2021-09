HAGEN. In dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 17. September, und Samstagnachmittag, 18. September, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in Haspe ein.

Eine 64-jährige Mitarbeiterin der Firma in der Koksstraße alarmierte die Polizei, als sie am Samstag, gegen 16.30 Uhr, diverse durchwühlte Büroräume vorfand. Außerdem bemerkte sie ein offen stehendes Fenster, welches die Unbekannten augenscheinlich aufgehebelt hatten. Sie sagte den Beamten, dass am Vortag, gegen 16 Uhr, noch alles unbeschädigt war.

Eine Auflistung möglicher gestohlener Gegenstände steht noch aus und ist Gegenstand der anschließenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 02331/9862066.