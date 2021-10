HAGEN. Polizeibeamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen nahmen in der Nacht von Mittwoch, 13. Oktober, auf Donnerstag 14. Oktober, in Altenhagen einen 26-jährigen Tatverdächtigen nach mehreren PKW-Aufbrüchen fest.

Gegen 02.00 Uhr wurden der Polizei im Bereich eines Supermarktes in der Altenhagener Straße verdächtige Geräusche gemeldet. Ein Mann teilte über den Polizeinotruf mit, dass er das Klirren einer Scheibe gehört hat. Als die Kripo-Beamten an der beschriebenen Örtlichkeit eintrafen, konnten auch sie eine Scheibe klirren hören. Auf dem Parkplatz an dem Geschäft trafen sie auf den 26-jährigen Tatverdächtigen. Dieser hielt sich zwischen den geparkten Autos auf. Bei einer Kontrolle des Mannes fanden die Beamten einen Hammer in seinem Hosenbund.

Zeitgleich stellten weitere Polizisten fest, dass die Scheiben mehrere Fahrzeuge eingeschlagen waren. Gestohlen wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen nichts. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.