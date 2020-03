Blumen, holländische Spezialitäten und eine ganze Menge Gewusel; In der Innenstadt war ordentlich was los als zahlreiche Menschen am heutigen Sonntag den Frühling in Schwerte begrüßten.

Das Frühlingserwachen bot neben Bratwurst und Getränkeständen auch einen Hollandmarkt. Hier waren neben Blumenmeeren, Holzschuhen auch holländische Pommes und frischer Fisch zu finden. Der Einzelhandel lud von 13 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.

Wie das ausgesehen hat und was Frühlingsfreunde in Schwerte auf dem Hollandmarkt vorfanden zeigt nun eine blumige Bildergalerie. Viel Spaß beim anschauen.