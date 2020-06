Traditionell tauschen sich der Verwaltungsvorstand der Stadt und die Spitze der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) mindestens einmal im Jahr über aktuelle Themen der Wirtschaft und der Stadtentwicklung aus.



Beim turnusmäßigen Treffen am vergangenen Dienstag im Rathaus an der Volme standen erwartungsgemäß die anhaltende Corona-Krise und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Hagen im Mittelpunkt. SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat stellte zunächst die Ergebnisse der jüngsten Kammerumfrage vor und unterstrich deutlich die damit verbundene Sorge, dass sich eine wirtschaftliche Erholung in verschiedenen Bereichen wohl erst mittelfristig einstellen werde.

Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Kammer sowie mit weiteren Wirtschaftsinstitutionen für die Belange der Unternehmen und Gewerbetreibenden in der Stadt machte Chefwirtschaftsförderer Volker Ruff deutlich, der zudem einen Überblick über die vielfältigen Maßnahmen der Hagenagentur selbst gab, mit denen man der heimischen Wirtschaft seit Beginn der Corona-Krise weitreichende Unterstützung anbieten konnte.

Weitere Themen dieses seit vielen Jahren konstruktiv geführten Dialogs zwischen Stadt und Kammer waren Informationen zum Stand der Umsetzung des Masterplans "Nachhaltige Mobilität", zu städtebaulichen Überlegungen im Bereich der Eckeseyer- und der Fuhrparkbrücke sowie ein jeweils ausführlicher Blick auf die Entwicklung der Kommunalfinanzen vor dem Hintergrund drastisch wegbrechender Gewerbesteuereinnahmen und die schwierige Lage auf dem Ausbildungsmarkt.

Zum Ende des gemeinsamen Treffens sprachen Oberbürgermeister Erik O. Schulz und SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat noch einmal unisono ein aufrichtiges Dankeschön all jenen Menschen zu, "die durch ihr Engagement und ihren Einsatz in diesen schwierigen Krisenzeiten einfach Großartiges für die Menschen in unserer Stadt geleistet haben!"