Die seit gut einer Woche vermisste 13-Jährige aus Haltern am See ist wieder da. Sie konnte am späten Sonntagabend zurück zu ihrer Wohnanschrift gebracht werden. Das Mädchen ist wohlauf. An dieser Stelle möchte sich die Polizei auch für die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem Mädchen bedanken.