Eine ältere Dame, die mehr als froh ist, dass der Bürgerbus auch in schwierigen Zeiten fährt, da sie selber häufiger auf ihn angewiesen ist, stieg Anfang des Monats als eine von 337 Fahrgästen im Januar ein. Eigentlich nichts Besonderes.

Doch sie wollte mehr Informationen zum Bürgerbus und den Möglichkeiten wissen, wie man als Bürger die Bürgerbusidee unterstützen kann. Da sie kein Fördermitglied werden wollte, hat sie spontan einen 50,00 EUR-Schein ins Bürgerbus-Sparschwein gegeben. Eine großzügige Geste, für die die Bürgerbusfamilie ganz herzlich dankt.

Ab 11. Januar konnte wegen Bauarbeiten für ca. vier Wochen die Haltestelle „Am Uferkastell“ nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wurde eingerichtet. Die Bauarbeiten waren jedoch vorzeitig beendet. Der Bürgerbus fährt die Haltestelle „Am Uferkastell“ wieder an.

In der letzten Januarwoche haben die Mitarbeiter des Grünflächenamtes der Stadt zur Freude des Fahrpersonals die Bäume in der Johannesstraße beschnitten. Die kleinen roten Beeren und Äste können zukünftig keine Kratzspuren mehr am Bürgerbus hinterlassen.

Am letzten Tag des Bürgerbusbetriebes im Januar hat doch tatsächlich ein Fahrgast den Fahrpreis mit einer Handvoll Kupfermünzen, die er in die Fahrgeldschale „gelegt“ hatte, bezahlt. Das ist, mit Verlaub gesagt, eine Zumutung für uns Fahrer*innen. Wir haben nicht die Aufgabe, für diesen Fahrgast das Kupfergeld zu zählen und später auch noch umzuwechseln.

Seit dem 25. Januar gilt für Fahrgäste ab 14 Jahren im Bürgerbus die Pflicht zum Tragen von FFP2- oder OP-Masken. Wir bitten alle Fahrgäste diese Regelungen zu beachten, um eine reibungslose Beförderung zu ermöglichen. Den Fahrgästen, aber auch uns, wünschen wir „Allzeit gute Fahrt!“ und eine gewaltige Prise Gesundheit!

Zum 1. April wird ein Werbepartner gesucht, der die Werbefläche, die derzeit von MEDIMAX genutzt wird, übernehmen möchte. Firmen, die sich dafür oder auch für die Monitorwerbung interessieren, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr, dem 1. Vorsitzenden, Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Weitere Informationen rund um den Bürgerbus und ein Anmeldeformular findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins:

https://buergerbus-haltern.de/der-verein/beitrittserklaerung.html

Das monatliche Meeting der Fahrer*innen im Kolpingtreff im Monat Februar fällt aufgrund der Corona-Pandemie erneut aus. Erfahrungsaustausch, notwendige Informationen des Fahrpersonals usw. gibt’s vorerst per E-Mail, Telefon und die WhatsApp Gruppe.