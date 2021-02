Radtouren in der Gruppe, Seminare, der Radreisemarkt – nichts davon geht mehr. Aber der ADFC Hamminkeln (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Hamminkeln e.V.) harrt nicht der Dinge, die da kommen mögen. Der Verein ist aktiv, erweitert sein Angebot, macht es digital und plant, damit gemeinsames Radfahren stattfinden kann, sobald es wieder möglich ist.

„Unser klassisches Geschäft ist vollends weggebrochen“, bringt Peter Zelmer, der erste Vorsitzende des ADFC Hamminkeln es auf den Punkt. Aber in eine Schockstarre verfallen ist nicht Wesen des Vereins. Die gemeinsame radfreie Zeit wurde also genutzt. „Kurz nach dem Stadtradeln haben wir überlegt“, so Zelmer, „Räder zu codieren.“ Und sie haben es in die Tat umgesetzt. Der Verein hat sich ein entsprechendes Codiergerät geliehen, an acht Tagen 200 Räder codiert und weil es so viel Zuspruch gab, haben sie sich dazu durchgerungen, ein eigenes Gerät anzuschaffen. Ab März geht es dann mit dem Vereins-Codierer wieder los – wenn es denn erlaubt ist.

„Wir haben auch ein neues Programm für dieses Jahr aufgelegt“, berichtet Zelmer. Geplant sind eine mehrtägige Fahrt Richtung Nordsee, zahlreiche hiesige Tagestouren entlang der Streuobstwiesen oder Rheinpromenade Emmerich. „Wenn es nicht geht, dann fällt ein Termin eben aus. Aber wir wollen den Menschen eine Perspektive geben.“

Eine Perspektive geben und mit den Menschen in Kontakt bleiben. Was persönlich nicht ging und immer noch nicht geht, soll wenigstens digital passieren. Vor knapp einem Jahr hat der Verein begonnen, eine App zu entwickeln. Mittlerweile nutzen sie 150 Menschen. Außerdem ist der ADFC Hamminkeln neuerdings auf Facebook präsent und hat seine Internetseite professionalisiert. Im Shop gibt es Radkarten, das Jahresprogramm „Fiets mit“ zum Download, Broschüren und Prospekte. Käufe aus dem Stadtgebiet werden versandkostenfrei von Vereinsmitgliedern mit dem Rad zugestellt.

Vielleicht aufgrund des Engagements oder weil Radfahren einen Boom erlebt hat – der ADFC in Hamminkeln wächst. „Wir hatten 2020 ein Plus von 28 Mitgliedern und zählen insgesamt 261“, freut sich Zelmer. Denn damit liegt die Ortsgruppe im Vergleich zu anderen im Kreisgebiet und gemessen an Mitgliedern pro Einwohnern ziemlich weit vorne. „Hamminkeln ist eine Fahrradstadt“, sagt Zelmer. „Auch vor Corona waren mehr mit dem Rad unterwegs. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen beim Rad bleiben.“ Aus dieser Gewissheit heraus plant der Verein, bietet Aktivitäten an und bleibt umtriebig.