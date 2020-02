Eine Orgelmeditation zur Passion spielt - an der historischen Orgel der Evangelischen Kirche in Hamminkeln - am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr Dr. Gerd-Heinz Stevens.

Auf dem Programm

Auf dem Programm stehen Choralbearbeitungen über das Lied "O Haupt voll Blut und Wunden" aus der Barockzeit undder Romantik unter anderem von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel und Joseph Gabriel Rheinberger.

Zwischen den Orgelwerken

Zwischen den Orgelwerken gibt es Gelegenheit für die Zuhörer jeweils eine Choralstrophe zu singen. Am Ende des Konzertes spielt der Organist, der auch eine Programmeinführung geben wird, eine freie Improvisation. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.