Die Karnevals-Gemeinschaft Brünen feiert in dieser Session ihr 33-jähriges Bestehen. Das Brüner Dreigestirn freut sich schon sehr auf die vereinseigenen Veranstaltungen am Karnevalswochenende in der KKS-Schießhalle, die bei ihrer Premiere in der vergangenen Session sehr erfolgreich waren. Prinz André II, Bauer Florian I. und Jungfrau Marcy I. hoffen, auch in diesem Jahr viele Gäste bei den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Den Auftakt bildet der Brüner Büttennachmittag mit Kaffee und Kuchen, einer kleinen Verlosung und einem bunten Programm mit vielen eigenen Beiträgen am Freitag, den 21. Februar 2020 um 15 Uhr. Mit von der Partie ist hier Cilli Alperscheid (Wolfgang Mette aus Köln). Der Eintritt kostet 11 €.

Die Karten gibt es im Vorverkauf bei Bärbel Wendorf, Telefon 02856-1436, bei Diethelm Eichelberg, Telefon 02856-1780 oder an der Tageskasse.

Mit der Brüner Karnevalssitzung folgt bereits am nächsten Abend, Samstag, den 22. Februar 2020 ab 19:11 Uhr, das nächste Highlight. Auch hier erwartet die Karnevalisten ein abwechslungsreiches Programm - unter anderem mit einer tollen Lichtershow aus Dinslaken. An beiden Tagen treten neben den Brüner Tanzgarden auch die Chickenboys auf, außerdem sind wieder Sketche geplant. Anlässlich des Jubiläums haben überwiegend ehemalige Tänzerinnen der Brüner Tanzgarden einen Showtanz einstudiert, der auf beiden Veranstaltungen präsentiert wird.

Der Eintritt kostet auch am Samstag 11 €, Kostüme sind nicht erforderlich, aber erwünscht – die besten werden wieder prämiert. Im Vorverkauf gibt es die Karten bei Schreibwaren Stenk in Brünen oder bei Diethelm Eichelberg. Gruppen von mindestens 10 Personen, die im Vorverkauf bei Diethelm Eichelberg die Karten erwerben, erhalten bei der Veranstaltung ein kleines Fässchen Freibier. Für beide Veranstaltungen ist der Kartenvorverkauf bereits angelaufen.

Der Kinderkarneval am Sonntag, den 23. Februar 2020 von 15-18 Uhr, bildet den Abschluss der Veranstaltungstrilogie. Für die Kinder ist das Programm weniger umfangreich, damit genug Zeit für Spiele Polonaisen und Kamelle bleibt. Auch hier werden wieder die besten Kostüme prämiert. Die Weseler Kinderprinzessin mit ihrem Gefolge hat ihre Teilnahme am Brüner Kinderkarneval bereits zugesagt.

Die Getränkekarte kostet für Kinder ab zwei Jahren 4 Euro je Kind, Eltern haben freien Eintritt und sind auch herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.