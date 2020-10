"Ende April stand ein kleines Töpfchen auf der Bank neben unserer Haustür. Ein kleiner grüner Zettel lag daneben: Bleiben Sie bitte gesund! Über Beides habe ich mich sehr gefreut.", schreibt Urszula Raudonat aus Hamminkeln.

"Lange habe ich überlegt, wohin mit diesem Winzling. Keine Ahnung was daraus wird. Als ich mit der Sommerbepflanzung im Garten begann, bekam auch dieses unerwartete Geschenk einen Platz am Zaun vor dem angrenzenden Maisfeld. Lange Zeit konnte ich keinen Ansatz einer Knospe finden. Sonnenblume wurde von Vielen diagnostiziert. Aber ohne Blüte??", so Raudonat weiter.

3 Meter hoch und voller Blüten

"Geduld ist zwar nicht meine Stärke, aber ich wartete. Als die Pflanze fast eine Höhe von zwei Metern erreichte, zeigten sich gelbe Blüten. Nicht nur eine, sondern sehr sehr viele. Der Mais ist abgeerntet, und von der B473, wenn man von Wesel nach Hamminkeln links einbiegt, strahlt und steht mein Geschenk in voller Pracht weit sichtbar. Nun 3 Meter hoch und voller Blüten. Eine Schönheit in meinem Garten und eine Augenweide. Wer mich beschenkt hat ist mir immer noch nicht bekannt. Aber ohne Corona gebe es diese tolle Geschichte nicht. Danke an den Spender*in und diese wundervolle Idee.", freut sich Urszula Raudonat.