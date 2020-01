Die Stadt Hamminkeln wird innerhalb der dritten Kalenderwoche an der Brauereistraße in Höhe des Friedhofes Pflegemaßnahmen an den Linden durchführen.



"Die Kronenpflege ist zur Erhaltung der Linden notwendig.", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Beeinträchtigungen während der Arbeiten seien nicht auszuschließen. Für entstehende Unannehmlichkeiten werde wir um Verständnis gebeten.