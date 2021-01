Die Stadt Hamminkeln, das Forum Senioren der CDU Hamminkeln und die AG 60 plus der SPD Hamminkeln sind sich einig.

Die erste „Leuchtturm-Aufgabe“, eine Aktion aus dem Projekt „Nordrhein-Westfalen - hier hat Altwerden Zukunft“ des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW mit einer Baumanpflanzung von 12 jungen Linden am Neubeugebiet „Am Gut Vogelsang“ bringt einen Klimaschutz-Mehrwert für unseren Ort.

Auch wenn es sich hier, wie Bernd Störmer meint: „Nur um ein kleines Mosaiksteinchen handelt!“

Umgesetzt wurde die Pflanzaktion zum 20-jährigen Jubiläum des Forums Senioren mit Hilfe der Verwaltung der Stadt Hamminkeln, dem Sponsoring von Bürgermeister Bernd Romanski, der Senioren Union und der AG 60+, die bei allen Aktionen im Forum aktiv mitarbeiten.

Die Bürger können sich am Eingang des Ortsteils Hamminkeln, direkt am Rathaus, in der schönen neuen und alten Wohnbebauung, der Senioreneinrichtung am Kerschenkamp und bei der Nutzung der benachbarten Generationenspielplätze über die neu angepflanzten CO2-Killer und Schattenspender, vereint mit dem alten Bestand und der nahen Obstbaum Wiese freuen.

Ein „wachsender“ Mehrwert für alle - „Hier hat Altwerden Zukunft!“