In den ersten zwei Wochen der Bewerbungszeit haben bereits mehrere tausend Klimabäume eine/n Baumpaten/in gefunden. Die Bewerber/innen wollen mit ihrer Patenschaft aktiv gegen den Klimawandel vorgehen und zusätzlich dabei helfen die Heimat – das Ruhrgebiet - zu einer grünen Oase zu machen. Und das Engagement dafür beginnt im eigenen Garten.

Neben der Verbesserung des Klimas steht der Fokus auf der Biodiversität in der Region, da der Klimabaum „Nistplätze für Vögel & Eichhörnchen bietet, Insekten anlockt“ und durch die vielseitigen Blüten und Früchte eine regionale und biologische Nahrungsquelle für Mensch und Tier bietet.

Und so können Bürger/innen aus Hamminkeln mitmachen: wer eine Patenschaft auf dem eigenen Grundstück übernehmen möchte, kann sich bis zum 16. Oktober über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben.

Abgeholt werden kann der Baum am 30. Oktober vormittags in Hamminkeln, Industriestr. 27.

Das Projekt Klimabäume wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert.