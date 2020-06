Armin Marth wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und wird auch als Vertreter der FDP das Wahlkampfteam vom Hamminkelner Bürgermeister Bernd Romanski unterstützen.

Die erste Fraktionssitzung mit Armin Marth als neuem Ratsmitglied wurde von den Fraktionsmitgliedern dazu genutzt, einen neuen Fraktionsvorsitzenden aus ihrer Mitte zu wählen.

Die Wahl fiel dabei auf Armin Marth, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde Elke Neuenhoff bestätigt.

"Armin Marth hat lange Zeit als Parteivorsitzender der FDP in Hamminkeln gearbeitet und sein politisches Geschick unter Beweis gestellt. So war er es, der schon in 2014 die Entscheidung vorangetrieben hat, Bernd Romanski als damaligen Bürgermeisterkandidaten zu unterstützen.

Eine Entscheidung, die seine Weitsicht unter Beweis stellt, denn mit Bernd Romanski hat Hamminkeln einen Bürgermeister, der für die Bürger da ist und aus deren Mitte kommt.", schreibt Hermann Lackermann, der Vorsitzende der FDP in Hamminkeln, und fügt hinzu:

"Auf Grund seines persönlichen Einsatzes und seiner Erfahrung im damaligen Wahlkampfteam wird er auch in 2020 als alleiniger Vertreter der FDP den Wahlkampf von Bernd Romanski im Team mit SPD und USD zum Erfolg führen."

