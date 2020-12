Am 9. Dezember beriet der Bauausschuss in der Bürgerhalle Wertherbruch unter anderem auch über die Frage, ob die bestehende Friedhofshalle in Hamminkeln saniert werden soll oder ob ein Neubau sinnvoller ist. Im vergangenen Jahr hatte die USD den Antrag auf Neubau mit dem Argument eingebracht, dass die bestehende Halle für eine Sanierung zu marode wäre. Jetzt ist sie plötzlich für eine Instandsetzung und Aufwertung der Friedhofshalle. Mitstreiter fand sie allerdings nur bei der FDP. Alle anderen Fraktionen sprachen sich für einen abgespeckten Neubau aus, in erster Linie unter dem Aspekt eines würdevollen Abschieds für die Trauernden. Dies sei bei der bestehenden Halle in baulicher und räumlicher Hinsicht nicht gegeben.

Sowohl eine Sanierung als auch ein möglicher Neubau muss über die Friedhofsgebühren finanziert werden. Sehr erstaunt waren die meisten Ausschuss-Mitglieder darüber, dass die Gebührensteigerung bei einem Neubau nur unwesentlich über der Sanierungsvariante liegen würde.

Dies resultiert aus der Tatsache, dass der Abschreibungszeitraum bei einer Renovierung bei 20 und bei einem Neubau bei 60 Jahren läge.

Den Hinweis der Grünen, einen Großteil der Neubaukosten über den Verkauf des dann nicht mehr benötigten Grundstücks an der Brauereistraße zu finanzieren, nahm die Verwaltungsspitze nur widerwillig zur Kenntnis. Würden die Verkaufserlöse berücksichtigt, wäre ein Neubau in Bezug auf die Friedhofsgebühren sogar günstiger.

Die Verwaltung wurde beauftragt, eine konkretere Kostenrechnung für einen Neubau in einer einfacheren Variante zu erstellen.