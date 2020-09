Erfolgreich um den öffentlichen Auftrag zum Neubau der Grundschule Mehrhoog in Hamminkeln beworben hat sich das familiengeführte Unternehmen Goldbeck. Der ganzheitliche Entwurf des Generalübernehmers, der gemeinsam mit einem Architekten-Büro aus Hagen entstanden ist, setzte sich im Verfahren durch. Im Hamminkelner Rathaus fand nun die Vertragsunterzeichnung statt.

Anfang September fiel im Rat der Stadt Hamminkeln die finale Entscheidung, dass die Grundschule Mehrhoog für insgesamt 11,1 Millionen Euro realisiert wird. Partner für die bauliche Umsetzung wird das familiengeführte Unternehmen Goldbeck, das vor allem für das elementierte Bauen mit System bekannt ist.

Bis Juli 2022 soll Bau fertig sein

Dank der Vorfertigung wesentlicher Bauelemente in der unternehmenseigenen Werken kann der Generalübernehmer auch den engen Terminrahmen einhalten: Der Baubeginn ist für Februar 2021 geplant. Verläuft alles nach Plan, werde das Familienunternehmen den Neubau pünktlich zum neuen Schuljahr bis Juli 2022 fertigstellen.

"Bildung hat in Hamminkeln einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sind wir sehr froh, dass wir nach der intensiven Planung und Beratung in den zuständigen politischen Gremien jetzt eine neue Grundschule in Mehrhoog bauen können. Den Kindern und Lehrern wünsche ich mit ihrer neuen Schule viel Spaß und viel Erfolg.", so Bernd Romanski, Bürgermeister der Stadt Hamminkeln.

Eine der modernsten Grundschulen

„Das Projekt ist für die Stadt von besonderer Größenordnung. In Mehrhoog wird eine der modernsten Grundschulen im Kreis Wesel entstehen, die sowohl pädagogisch als auch räumlich und energetisch zukunftssicher aufgestellt ist. Insbesondere die Lebenszykluskosten des Gebäudes konnten im Rahmen des Planungsprozesses positiv gestaltet werden. Durch die hochdämmende Baukonstruktion in Kombination mit neuester Energietechnik leistet der Neubau einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.", ergänzt Bernhard Payer, Leiter des Vorstandsbereichs IV bei der Stadt Hamminkeln.

„Cluster-“ statt "Flurschule"

Der etwa 3.100 Quadratmeter große Neubau wird zwölf neue Klassenräume und vier Fachräume beherbergen. Statt klassischer Flurschule wird die Grundschule Mehrhoog künftig eine sogenannte „Cluster-Schule“ mit offenen Aufenthaltsbereichen, die als zusätzlicher pädagogischer Raum genutzt werden können.

Im Außenbereich werden Klinkerriemchen im Erdgeschoss und eine Holzfassade im Obergeschoss verbaut, die aus städtebaulicher Sicht an ein Baumhaus erinnern sollen. Ein Gründach wird zusätzlich dazu beitragen, dass sich der Neubau nach Fertigstellung harmonisch in die Umgebung einfügt.

Multifunktionale Nutzung möglich

Bei der Entwurfsplanung wurde das Familienunternehmen von einem Architektur-Büro aus Hagen unterstützt. „Gemeinsam konnten wir die pädagogischen Anforderungen des Schulträgers in ein funktionales und zeitgemäßes Raumkonzept übersetzen: durch komplexe, modulare Raumbeziehungen ist eine multifunktionale Nutzung möglich. So lässt sich beispielsweise der Musikraum bei Bedarf zum Foyer öffnen, sodass ein großzügiger Raum für Veranstaltungen entsteht,“ sagt Geschäftsbereichsleiter Carsten Hense.

Als Generalübernehmer übernimmt das Familienunternehmen im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft sämtliche anfallenden Aufgaben – von der Konzeption, über den Bau bis hin zur Betreuung der Immobilie.

Kosten- und Terminsicherheit

Die Systemelemente für den Neubau fertigt das Unternehmen in eigenen Werken und montiert sie passgenau auf der Baustelle. "Im Gegensatz zur konventionellen Bau- und Planungsweise bedeutet dies für den Schulträger vor allem eines: Kosten- und Terminsicherheit bei höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit.", heißt es in der Presseinfo. Nach diesem Prinzip habe das Familienunternehmen in den vergangenen Jahren bundesweit bereits über 100 Schulprojekte begleitet.