Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in jeder Krise steckt eine Chance und legt einen Keim für neue positive Entwicklungen. Und wenn man sich das Jahr 2020 anschaut, so fällt ein Rückblick nicht nur negativ aus.

Das Coronavirus hat unser Leben in einer sicherlich nicht für möglich gehaltenen Art und Weise verändert. Existenzsorgen, Vereinsamung, Zukunftsängste, aber auch persönliche Verluste – sie sind für viele von uns zu Alltagssorgen geworden. Dazu kommt die drohende Verödung der Innenstädte und eine sehr negative Auswirkung auf das gastronomische Angebot. All dies wird unser Leben nachhaltig beeinflussen.

Und doch war es für mich sehr erfreulich zu sehen, wie Menschen zueinander gefunden haben und sich gegenseitig unterstützten. Vielen älteren Menschen wurden Dank des ehrenamtlichen Einsatzes die notwendigen Einkäufe und somit eine Grundversorgung ermöglicht. Mein besonderer Dank gilt insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindergärten und Schulen, den Krankenhäusern, Pflegdiensten, Altenheimen sowie den sozialen Treffpunkten. Ihre Arbeit wurde unter anderem auch durch immer wieder neue Coronaverordnungen und Vorschriften extrem anspruchsvoll.

Umfragen zeigen, dass diese Pandemie auch den Wertewandel in unserer Gesellschaft beschleunigt: weg von Konsum und Verschwendung, hin zum Bewusstsein für Gesundheit, Umwelt und Lebensqualität. Ein Besinnen auf das Wesentliche im Leben tritt wieder in den Vordergrund. Viele Errungenschaften unserer Wohlstandsgesellschaft werden nicht mehr als etwas Selbstverständliches empfunden.

Besonders imponiert hat mir aber der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserer Stadt. Angefangen mit der großen Disziplin und dem Befolgen der Verordnungen sowie die gegenseitige Rücksichtnahme, Verantwortung und Hilfsbereitschaft. So haben zum Beispiel die Schützenvereine sehr frühzeitig beschlossen, alle Schützenfeste für das Jahr 2020 abzusagen.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den zahlreichen Vereinen und Verbänden, Feuerwehren, Kirchen sowie in der Kultur- Jugend- und Seniorenarbeit. Ihnen haben wir, wenn auch in diesem Jahr extrem eingeschränkt, unser vielseitiges und lebendiges Zusammenleben zu verdanken.

Auch wenn das Coronavirus das Leben fast zum Stillstand brachte, wurden im Zuge des Projektes „Zukunft Hamminkeln 2030+“ folgende Maßnahmen umgesetzt/gestartet:Neugestaltung der Ortsmitte Brünen zur Stärkung des dörflichen Lebens- und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Neugestaltung eines Multifunktionsplatzes und einer Spielwiese im Umfeld von Bürgerhalle und Kindergarten in Loikum, städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb Molkereiplatz Hamminkeln sowie die gesamtstädtische Untersuchung „Zukunft des Wohnens“. Weiterhin wurde der Förderantrag für den Breitbandausbau im Außenbereich finalisiert.

Nicht zu vergessen sind die üblichen Arbeiten der Verwaltung. Sanierung von Schulen, Straßen und Einrichtungen, Neu- bzw. Umbau von Kindergärten, Pflege von Grünanlagen, Friedhöfen und Straßen bis hin zum Bürgerservice im Rathaus standen dabei im Mittelpunkt. Aufgaben, die von uns gerne für die Bürgerinnen und Bürger erledigt werden, allerdings bei zunehmenden Einschränkungen nicht einfacher werden. Den Kolleginnen und Kollegen, die all das durch hohen persönlichen Einsatz bewältigt haben, danke ich an dieser Stelle ausdrücklich.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

lassen Sie uns mit Zuversicht und gegenseitigem Vertrauen ins Neue Jahr und damit gemeinsam durch diese Krise gehen - es wird sich lohnen! Was uns das Jahr 2021 bringen wird und welche neuen Herausforderungen es an uns stellt, wissen wir nicht. Und mit Sicherheit wird uns Corona trotz Impfstoff weiterhin einschränken und vielleicht treten auch neue Schwierigkeiten auf.

Doch wie sagte einst Johann Wolfgang von Goethe: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch im Namen von Rat und Verwaltung ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest sowie Glück und vor allem Gesundheit für das kommende Jahr.

Ihr

Bernd Romanski

Bürgermeister