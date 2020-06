Geht’s noch? Die Welt ächzt unter Corona, Kriegen und ihren Folgen, der Klimakrise und, und, und.

Dabei ist die wahre Gefahr der Gelbe Sack, wie einige Hamminkelner Parteien jetzt erkannt haben. An den Abholtagen liegen sie zuhauf ästhetisch unkorrekt auf Bürgersteigen und in Garageneinfahrten – eine Gefahr für den inneren und den Welt-Frieden. CDU, FDP und FWI setzen sich deshalb vehement für die Ausmerzung dieses Grundübels ein. Die Lösung: die Gelbe Tonne; Bedenken, negative Folgen – egal. Populismus braucht keine Argumente.

Außenstehende denken sicherlich: hat Hamminkeln alle anderen Probleme schon gelöst?

Dass Systeme weiterentwickelt werden können und auch müssen, steht außer Frage. Die Grünen hatten schon vor Jahren die Forderung nach einem Wertstoffhof erhoben, auf dem Wertstoffe, Windeln und Biomüll zentral gesammelt werden sollen. Fraktionsvorsitzender Johannes Flaswinkel hatte dies auf der letzten Ratssitzung nochmals herausgestellt.

Das gerechte, bewährte und gleichzeitig zur Mülltrennung anleitende Wiegesystem grundsätzlich in Frage zu stellen, ist wahrscheinlich nur der Tatsache geschuldet, in Wahlkampfzeiten mit platten Themen auf Stimmenfang zu gehen.