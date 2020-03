Die Stadt Hamminkeln hat mit sofortiger Wirkung eine Allgemeinverfügung herausgegeben. Sie regelt die Durchführung von Veranstaltungen. Entgegen des Erlasses des Bundes. Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft seit dem 12. März zu einem Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern auf, zuvor galt die Aufforderung, Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmern abzusagen. In Hamminkeln sind nun Veranstaltungen ab 100 Besuchern in geschlossenen Räumen verboten.

„Wir haben entschieden, vorzupreschen“, so Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski bei der heutigen Pressekonferenz. Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern in geschlossenen Räumen und über 200 Personen im Freien sind untersagt. Bei Veranstaltungen unterhalb dieser Besuchergrenzen, sind Hygienemaßnahmen einzuhalten und Listen mit Namen und Kontaktdaten zu führen. Dieser Erlass gilt unbefristet. Die Stadt selbst hat alle Veranstaltungen bis Ende April gestrichen. „Wir wollen mit dieser Entscheidung auch allen klar machen, wie ernst die Lage ist“, erklärt Romanski weiter. „Aber das, was wir vorgeben, sollte doch jeder sowieso auch von alleine so handhaben, das hat nichts mit Panikmache zu tun. Jeder sollte sich der eigenen Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber bewusst sein. Das Ziel aus unserer Sicht muss es sein, die Inkubationszeit zu verlängern, die Kurve der Infektionen flach zu halten.“ Das Corona-Virus verbreitet sich exponentiell, sehr schnell.

Romanski appeliert an die Bürger, überlegt zu handeln. So bittet er darum, sich telefonisch ans Rathaus zu wenden und es nur aufzusuchen, wenn es unumgänglich ist. Telefonische Terminvereinbarungen mit den entsprechenden Ansprechpartnern der Fachdienste sind jederzeit möglich. Die Sprechstunde im Bürgerbüro ist ab sofort täglich auf die Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr begrenzt und zusätzlich für den Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr. Termine für das Standesamt sind nur mit telefonischer Vorabstimmung möglich.

Auch Eltern, die die Möglichkeit haben, ihre Kinder woanders zu betreuen, als im Kindergarten, bittet Romanski, das in Erwägung zu ziehen. Schule ist Ländersache. Hierzu wird heute im Laufe des Tages eine Entscheidung erwartet, ob auch NRW, wie bereits andere Bundesländer, Schulen schließt. Sollten Schulen und auch Kindergärten geschlossen werden, hat die Stadt eine Betreuung im Juze für Kinder von drei bis zehn Jahren eingerichtet. Die Zahl ist auf 80 begrenzt und das Angebot gilt bis Mittwoch 18.03.2020 einschließlich.

In den letzten Tagen und Wochen hat die Stadt einiges unternommen, um gewappnet zu sein. Bald soll es für Hamminkelner Bürger, in Abstimmung mit den niedergelassenen Allgemein- und Kinderärzten, eine zentrale Stelle geben, wo in begründeten Verdachtsfällen Abstriche genommen werden können – Zuweisungen erfolgen über die Ärzte. Wahrscheinlich in der Grundschule Ringenberg. Der Kindergarten zieht in neue Räumlichkeiten, sodass die Möglichkeiten dort gegeben sind. Allerdings gibt es derzeit noch nicht genügend Schutzkleidung und Abstrichmaterial, mit dem DRK ist man noch in Gesprächen bezüglich Personalkapazitäten.

Mit der Feuerwehr ist ein Pandemieplan aufgestellt, um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, auch das Rathaus hat einen Plan B, falls es zu einer Schließung kommen muss. Hamminkeln ist aufgestellt, auch für den Ernstfall. Krisenpläne müssen sein, sind aber auch stets gekoppelt an die Hoffnung, in der Schublade bleiben zu können.