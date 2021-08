Wuselig war es in diesen Tagen auf dem Streetball Platz in Hamminkeln: Rollende Räder, heiße Tricks, Hinfallen, Aufstehen und wieder neu Versuchen: Das macht den heute startenden Skateboard-Workshop aus.

In Kooperation mit der Stadt Hamminkeln, dem Energieunternehmen Westenergie und der Organisation skate-aid aus Münster, findet aktuell der zweitägige Workshop für Kinder und Jugendliche unter Federführung von echten Profis statt.

Fachbereichsleiterin für Bildung, Sport, Kultur und Jugend Rita Nehling-Krüger und Westenergie Kommunalmanager Dirk Krämer besuchten heute den Workshop. Bevor es auf die Bretter ging, baute jedes Kind unter fachmännischer Anleitung das eigene Skateboard zusammen, dann wagten sie unter Anleitung erste Fahrversuche auf den rollenden Brettern. „Der Workshop findet zum ersten Mal in Hamminkeln statt und es ist toll zu beobachten, wie schnell die Kids Fortschritte machen und mit welcher Leidenschaft sie dabei sind. Wir freuen uns, dass wir gerade in Corona-Zeiten gemeinsam mit Westenergie das Ferienprogramm in Hamminkeln bereichern können“, freute sich Nehling.

Dirk Krämer ergänzte: „Skateboarden gibt Kindern und Jugendlichen in ihrer Orientierungsphase sinn- und identitätsstiftende Freiräume. Aber auch die Sportförderung junger Menschen ist traditionell ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Engagements. Wir freuen uns daher sehr, den Workshop gemeinsam mit skate-aid und der Stadt Hamminkeln anbieten zu können.“

Basics wie Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen sind der sportlicher Kern der Workshops. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen zudem, welche Boardgröße für wen geeignet ist, wann weiche Rollen besser passen als harte, was die Rollengröße mit der Geschwindigkeit zu tun hat, wie harte Lenkgummis im Vergleich zu weichen wirken, ob die vordere oder die hintere Achse härter angezogen werden muss oder welche Kugellager Sinn machen und wie sie gewechselt werden. Und nicht zuletzt: Welches Skateboard passt zu mir? Auf dieser Basis erfahren die 8 bis 16 Jahre alten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Fahrweisen und ein paar einfache Tricks, selbstverständlich ausgestattet mit Helm sowie Knie- und Ellbogenschonern und unter Beachtung der aktuellen Corona-Maßnahmen.

Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Über Sponsorings und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten.