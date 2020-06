Vor 25 Jahren gründeten Reinhard Bauhaus und Hermann Terhorst den Hamminkelner Lauftreff.

Im Laufe der Jahre fand der Lauftreff vermehrt Zulauf und konnte vor 21 Jahren um die Variante Walkingtreff erweitert werden.

Die aufwendig geplante Jubiläumsveranstaltung auf dem Übungsgelände der Bundeswehr fiel, wie so viele Veranstaltungen, der Corona-Pandemie zum Opfer.

Der HSV Vorsitzende Gottfried Bückmann und der HSV Leichtathletik Abteilungsleiter Thomas Wingerath ließen es sich jedoch nicht nehmen den Gründern des Lauftreffs so wie ihren Ehefrauen zum Jubiläum am Lauftreffstartplatz zu gratulieren.

Nach den Lockerungen der Corona Auflagen findet jetzt auch wieder jeden Mittwoch unter Berücksichtigung der Abstandsregeln, der Lauf und Walkingtreff statt.

Treffpunkt der Teilnehmer ist immer mittwochs 18 Uhr an der Kreuzung Bergerfurter Straße / Hardrderwycker Weg in Mehrhoog.

DLV ausgebildete Trainer begleiten die Teilnehmer nach dem gemeinsamen Aufwärmtraining auf verschieden langen, ausgezeichneten Strecken durch den reizvollen Diersfordter Wald.

Jeder Interessierte ist gerne willkommen.

Kommt einfach vorbei oder informiert euch bei Mechtild und Reinhard Bauhaus (Tel. 02850-229) oder unter www.Hamminkelner-sv.de