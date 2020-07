Über viele Monate musste Mehrhooghilft wegen Corona und auch wegen der erforderlichen Beantragung der Nutzungsänderung den Fahrradkeller in der Mehrhooger Grundschule geschlossen halten. Jetzt ist aber die Neueröffnung der von Helmut Buteweg geleiteten Gruppe in Angriff genommen worden.

Am Dienstag, 7. Juli, geht es wieder los. Von 15 bis 17 Uhr hat der Fahrradkeller dann im vierzehntägigen Rhythmus geöffnet. Aktuell müssen jedoch noch strenge Corona-Schutzbedingungen eingehalten werden. Zugang und Ausgang finden dann getrennt statt. Der Zugang erfolgt über den Noteingang.

Es sind auch nur zwei Mitarbeiter der Ehrenamtsgruppe jeweils im Keller im Einsatz. Es dürfen auch nur maximal zwei Kunden gleichzeitig in den Fahrradkeller. Wie auch in anderen Läden gilt auch in dieser Hilfseinrichtung von Mehrhooghilft die Maskenpflicht und die Einhaltung der 1,5m-Abstandsregelung. Reparaturen werden nicht während der Ausgabezeiten vorgenommen.