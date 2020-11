HAMMINKELN. Zum 8. Mal gibt der Lions Club Hamminkeln seinen Adventskalender heraus, allerdings im Vergleich zum Vorjahr in etwas kleinerer Auflage. „Die CoronaPandemie hat bei dem ein oder anderen Sponsor nachvollziehbar zu etwas mehr Zurückhaltung geführt“, erklärt Präsident Daniel Hartmann. „Daher haben wir die Auflage von 3.500 Stück im letzten Jahr auf 3.000 Exemplare in diesem Jahr reduziert, um wieder ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Anzahl der Kalender und der zu gewinnenden Preise im Gesamtwert von fast 10.000 Euro anbieten zu können.“

Hinter den Türchen verbergen sich weit über 120 spannende und tolle Sachpreise. Hauptgewinn ist ein Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Der Kalender zeigt als Motiv wegen des Wiedererkennungswertes das winterliche Schloss Ringenberg aus einer interessanten Perspektive.

Der Stückpreis für den Kalender beträgt 6 Euro. Er ist ab sofort in folgenden Ortsteilen erhältlich: wohnbar sadau, An der Klosterkirche 4, Hamminkeln- Marienthal Lotto Biggel, Molkereiplatz 1, Hamminkeln, Markt- Apotheke Berg, Raiffeisenstraße 4a, Hamminkeln, Salon Weyer, Nordbrocker Straße 10, Dingden, Schreibwaren Stenk, Kirchplatz 2, Brünen und Sonnen Apotheke Buskase, Bahnhofstraße 31, in Mehrhoog.

Der Reinerlös des Kalenders wird unterschiedlichen gemeinnützigen und sozialen Zwecken in Hamminkeln und der Region zugeführt. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Lions Club Hamminkeln ist traditionell die Unterstützung des Friedensdorfs Oberhausen. Hier werden schwerverletzte Kinder aus den Krisengebieten der Welt behandelt und versorgt.